За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле выявили 18 случаев COVID-19, сообщает оперштаб Свердловской области.

Общее количество заболевших тагильчан с начала пандемии составило 3298 человек. В Свердловской области за сутки зарегистрировано 395 случаев коронавируса, всего выявлено 52 536 заболевших. За сутки из больниц выписали 399 человек, всего выздоровели 44 817 свердловчан. С 15 по 16 декабря от коронавируса скончались 16 человек, с начала пандемии зарегистрировано 1 264 летальных случая.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter