В Свердловской области не планируется вводить локдаун. Информация является фейковой, сообщает оперативный штаб региона.

Там сообщили, что в мессенджерах распространяют сообщение о якобы готовящемся локдауне. Это фейк. Таких решений оперативным штабом не принималось,говорится в сообщении.

