В Свердловской области снизился уровень суточной смертности от коронавируса

За сутки в Свердловской области выявили 395 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.

В Свердловской области продолжает расти количество тяжело больных. Больше всего случаев зарегистрировали в Екатеринбурге — 195, в Нижнем Тагиле — 18. Также инфекцию выявили у жителей Белоярского городского округа, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Полевского, Североуральска, Серова и других. 636 пациентов — в тяжелом состоянии, 370 находятся в реанимации, из них 240 — на аппаратах ИВЛ. За время пандемии в регионе зафиксировано 52 536 случаев коронавируса. В России за сутки выявили 26 509 случаев в 85 регионах страны. Больше всего заболевших коронавирусом в Москве — 5028, Санкт-Петербурге — 3758 и Московской области — 1477. Всего за время пандемии COVID-19 был зарегистрирован у 2 734 454 жителей России. В Свердловской области количество выписанных превышает число заболевших. С 15 по 16 декабря из больниц на Среднем Урале было выписано 399 человек, с начала пандемии количество выписанных достигло 44 817 человек. В России за сутки выздоровели 26 490 пациентов, за все время — 2 176 100. Больше всего выздоровевших в Москве — 5 571, Санкт-Петербурге — 3 168 и Московской области — 1 050. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей остаются 579 177 человек. В Свердловской области снизился уровень суточной смертности. За сутки в регионе от инфекции умерли 16 человек, за все время пандемии — 1 264. В России за сутки зафиксировали 596 летальных случаев. Больше всего умерших в Москве — 73, Санкт-Петербурге — 69 и Московской области — 36. Всего от инфекции скончались 48 564 россиян.

