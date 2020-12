В тагильских загородных оздоровительных лагерях из-за COVID-19 не будет зимних смен

В Нижнем Тагиле, на период зимних каникул, будут закрыты все загородные оздоровительные лагеря. Об этом на заседании комиссии городской Думы по социальной политике сообщил заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

Когда начали болеть дети, заболеваемость среди них начала расти, принято решение загородные оздоровительные лагеря в зимние каникулы не открывать,рассказал он. Новогодние мероприятия в рамках классов или групп можно будет провести в образовательных и спортивных учреждениях, а также учреждениях дополнительного образования. Это означает, что выход в другие помещения будет отсутствовать, поскольку дети должны быть разделены. Несмотря на то, что елки были отменены, все ребята получат подарки. Онлайн-мероприятия также остаются в силе, сообщает «Тагильский рабочий». В то же время сегодня бросаем все силы на то, чтобы наши уличные спортивные сооружения запустить. И чем больше таких объектов будет работать, тем сильнее мы разъединим детей,подчеркнул Валерий Суров. Напомним, Екатеринбургский режиссер Николай Коляда рассказал, что планирует ездить к горожанам в гости в костюме Деда Мороза. Вместе с ведущими актерами своего театра он хочет так заработать, потому что на новогодние представления билеты почти не продаются. «Корона не свалится»: Коляда в костюме Деда Мороза поздравит екатеринбуржцев на дому

