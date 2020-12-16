В тагильских загородных оздоровительных лагерях из-за COVID-19 не будет зимних смен

Когда начали болеть дети, заболеваемость среди них начала расти, принято решение загородные оздоровительные лагеря в зимние каникулы не открывать,рассказал он.
Новогодние мероприятия в рамках классов или групп можно будет провести в образовательных и спортивных учреждениях, а также учреждениях дополнительного образования. Это означает, что выход в другие помещения будет отсутствовать, поскольку дети должны быть разделены.
Несмотря на то, что елки были отменены, все ребята получат подарки. Онлайн-мероприятия также остаются в силе, сообщает «Тагильский рабочий».
В то же время сегодня бросаем все силы на то, чтобы наши уличные спортивные сооружения запустить. И чем больше таких объектов будет работать, тем сильнее мы разъединим детей,подчеркнул Валерий Суров.
Напомним, Екатеринбургский режиссер Николай Коляда рассказал, что планирует ездить к горожанам в гости в костюме Деда Мороза. Вместе с ведущими актерами своего театра он хочет так заработать, потому что на новогодние представления билеты почти не продаются.