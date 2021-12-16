96% парниковых газов в Нижнем Тагиле выбрасывает ЕВРАЗ НТМК

За год в атмосферных воздух из-за выбросов промышленных предприятий Нижнего Тагила попадает около 48 тысяч тонн парниковых газов. Больше всех — от ЕВРАЗ НТМК — 96%.

За год в тагильский воздух попадает 44 тысячи тонн углекислого газа. Больше всего СО2 воздух «снабжает» ЕВРАЗ НТМК — 43 500 тонн в год (98,8%). Меньшее количество выбрасывают ВГОК — 173 тонны в год, «Уралхимпласт» — 165 тонн в год, «Планта» — 132 тонны в год, УВЗ — 9,7 тонны в год. При этом ЕВРАЗ НТМК обещает снизить количество выбрасываемого углекислого газа за счет технического перевооружения ТЭЦ. Но пока лишь на 7 500 тонн в год. Выбросы оксида азота в городе составляют 3 784 тонны в год. Идут они от ЕВРАЗ НТМК — 2 500 тонн в год (66,6%), УВЗ — 1 100 тонн в год (28,4%), ВГОК — 163 тонны в год (4,2%), «Планта» — 11 тонн в год, «Уралхимпласт» — 9,7 тонны в год. Метана в Нижнем Тагиле выбрасывается 131,6 килограмма в год. Из них 82,5 килограммов приходится на ЕВРАЗ НТМК (62,6%) и 49 килограммов на «Уралхимпласт» (37,4%). Остальные парниковые газы в перечень выбросов не вошли или выбрасываются в минимальном количестве — менее 5 килограммов в год. В холдинг ЕВРАЗ входит не только Нижнетагильский металлургический комбинат, но и другие предприятия на территории РФ, Казахстана, Северной Америки и Чехии. Но именно на производство в России приходится больше всего выбросов парниковых газов — 96,5% или 38,2 млн тонн. Такие данные приведены в отчете ЕВРАЗа за 2019 год. Из них 27,1 млн тонн — это углекислый газ, 10,9 млн тонн — метан и 60,6 тысяч тонн — оксид азота. При этом 68% выбросов парниковых газов от ЕВРАЗа в России генерирует стальной сегмент холдинга, куда в числе прочих входит НТМК. Таким образом, холдинг держит Нижний Тагил за условную колонию с грязным производством, доходы от которого оседают в кармане акционера ЕВРАЗа олигарха Романа Абрамовича, даже не живущего в России. А жителей города — за «папуасов», получающих крохи на «социалку». Дешево и сердито: как тагильчан убеждают, что не держат их за папуасов Напомним, главным источником парниковых газов, которые усугубляют парниковый эффект и нагревают поверхность Земли, являются промышленные и добывающие предприятия. Согласно выводам ученых, с конца 19-го века средняя температура на Земле выросла на 1,1 градус и продолжает повышаться. Это может привести к повышению уровня моря из-за таяния ледников, разрушительным ураганам, опустыванию и деградации почвы, а также к миграции людей и животных. По следам углерода: сколько парниковых газов выбрасывают тагильские предприятия

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