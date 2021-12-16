Более половины жителей Нижнего Тагила вакцинировались от COVID-19

Более половины жителей Нижнего Тагила вакцинировались от COVID-19
Более половины жителей Нижнего Тагила вакцинировались от COVID-19
Сегодня, 17:04Здоровье и экологияФото: Pixabay
На 15 декабря вакцинацию прошли более 177 тысяч жителей Нижнего Тагила.

Это 51% от всех жителей города и более 65% от взрослого населения, что превышает средние показатели по региону. Только 15 декабря прививку от коронавируса сделали более 1200 человек.

Поликлиника города не испытывают нехватки вакцины. На данный момент в распоряжении врачей 28 тысяч доз «Спутника V», «Спутника Лайт» и «ЭпикВакКороны». Количество заразившихся COVID-19 в сравнении с показателями прошлой недели сократилось на 8%

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, изменился график работы пункта вакцинации в ТЦ Мегамарт. Теперь сделать прививку от COVID-19 можно в понедельник, среду и пятницу с 16.00 до 19.00. В выходные пункт вакцинации не работает.

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