«Омикрон» выявлен у 25 человек в России

«Омикрон» был выявлен в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и в Московской области. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила 16 декабря на заседании Госдумы. Избежать распространения «омикрона» по территории страны, по словам Голиковой, невозможно, особенно ввиду скорых новогодних праздников.