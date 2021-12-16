«Омикрон» выявлен у 25 человек в России

«Омикрон» был выявлен в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и в Московской области. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила 16 декабря на заседании Госдумы. Избежать распространения «омикрона» по территории страны, по словам Голиковой, невозможно, особенно ввиду скорых новогодних праздников.
В Свердловской области заболевших новым штаммом COVID-19 нет, но уже организован обсерватор на 100 мест для прибывающих из Африки и Гонконга.
Напомним, что ранее эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев заявил о неготовности региона и страны в целом к омикрон-штамму. По мнению врача, вирус, вероятно, уже есть в Свердловской области, поэтому смягчать коронавирусные ограничения нельзя.