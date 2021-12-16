«Омикрон» выявлен у 25 человек в России

«Омикрон» выявлен у 25 человек в России
«Омикрон» выявлен у 25 человек в России
Сегодня, 18:56Здоровье и экологияФото: Pixabay
На данный момент новый штамм коронавируса подтвержден у 25 россиян.

«Омикрон» был выявлен в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и в Московской области. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила 16 декабря на заседании Госдумы. Избежать распространения «омикрона» по территории страны, по словам Голиковой, невозможно, особенно ввиду скорых новогодних праздников.

В Свердловской области заболевших новым штаммом COVID-19 нет, но уже организован обсерватор на 100 мест для прибывающих из Африки и Гонконга.

Напомним, что ранее эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев заявил о неготовности региона и страны в целом к омикрон-штамму. По мнению врача, вирус, вероятно, уже есть в Свердловской области, поэтому смягчать коронавирусные ограничения нельзя.

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Коронавирус
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