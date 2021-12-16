Роддом закрылся в Невьянске из-за болезни детского врача

Детский врач ждет операции, а потому акушерское отделение было закрыто, рассказывает местная жительница. Она отметила, что в больнице пациенток не принимают еще с начала декабря, пишет Ура.ру.
В региональном минздраве сообщили, что пока закрыто акушерское отделение рожениц направляют в ФГБУЗ «ЦМСЧ № 31 ФМБА России» Новоуральска, за исключением случаев, когда требуется госпитализация в межтерриториальный перинатальный центр.
Кроме того, пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков заявил, что маршрутизация осуществляется в соответствии с приказом.
Напомним, единственная больница была закрыта в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом. Пациентам приходится отправляться на лечение в город. Причиной стало отсутствие заведующего.