Роддом закрылся в Невьянске из-за болезни детского врача

Роддом закрылся в Невьянске из-за болезни детского врача
Роддом закрылся в Невьянске из-за болезни детского врача
Сегодня, 12:39Здоровье и экологияФото: 1MI
Роддом в Невьянске был закрыт по причине болезни детского врача. Рожениц теперь отвозят в другие населенные пункты, расположенные за 60-80 километров от города.

Детский врач ждет операции, а потому акушерское отделение было закрыто, рассказывает местная жительница. Она отметила, что в больнице пациенток не принимают еще с начала декабря, пишет Ура.ру.

В региональном минздраве сообщили, что пока закрыто акушерское отделение рожениц направляют в ФГБУЗ «ЦМСЧ № 31 ФМБА России» Новоуральска, за исключением случаев, когда требуется госпитализация в межтерриториальный перинатальный центр.

Кроме того, пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков заявил, что маршрутизация осуществляется в соответствии с приказом.

Напомним, единственная больница была закрыта в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом. Пациентам приходится отправляться на лечение в город. Причиной стало отсутствие заведующего.

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