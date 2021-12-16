Стоки в отстойник в лесу сливали золотодобытчики под Верхней Пышмой

За сброс сточных вод в пруд-отстойник, из которого вода растекалась по лесу, ООО «Среднеуральское поисковое бюро» оштрафовано на 300 тысяч рублей. Компания занимается добычей драгметаллов под Верхней Пышмой.

Предприятие было признано виновным в использовании недр без лицензии или нарушении ее условий, сообщает ЕАН. Специалисты Росприроднадзора во время проверки установили, что добыча ископаемых проводится около деревни Верхотурка. При этом нарушаются требования проектной документации. На территории леса найден пруд-отстойник, куда сливались стоки. Уже оттуда вода растекалась по лесу. Владельцем компании является АО «Аурум-Холдинг». В его главе стоит бизнесмен Сергей Катюхин. Отмечается, что проверка будет проведена и на артеле старателей «Нейва». Напомним, «Нейва» в течение нескольких лет добывает платину на территории поселка Висим. Перед тем, как начать работы, были вырублены несколько гектаров леса около улицы Советская. Рекультивацию земель с жителями также никто не согласовывал. На самом объекте утверждали обратное и заявили, что после завершения работ будет посажен молодняк, однако вернуть прежний вид им не удастся. По словам сотрудников с 2015 по 2019 года в окрестностях Висима были добыты около 100 килограмм платины. Гектары пустыни на месте леса остались после добычи платины в Висиме 3 Фото Чтобы начать работы, артель «Нейва» вырубила несколько гектаров леса. Местные жители оказались не готовы к последствиям работы старателей.

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