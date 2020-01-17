Минздрав запустил круглосуточную горячую линию по вопросам диспансеризации
Сегодня, 10:53Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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С 15 января в России заработала круглосуточная горячая линия Минздрава.
Звонок на номер горячей линии является бесплатным, позвонить по нему могут жители всех регионов в любое время. Консультант подробно расскажет, как и где можно пройти диспансеризацию, ответит на вопросы о качестве услуг и проконсультирует о порядке обеспечения прав и информационного сопровождения застрахованных лиц.
Кроме того, через номер горячей линии можно связаться со страховой компанией, специалист перенаправит звонок по просьбе пациента.
Если звонящий не знает, в какой компании у него оформлен полис, звонок переводится на специалиста территориального фонда ОМС,рассказали в министерстве.
Номер горячей линии: 8-800-200-0-200.
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