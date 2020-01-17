Минздрав запустил круглосуточную горячую линию по вопросам диспансеризации

Звонок на номер горячей линии является бесплатным, позвонить по нему могут жители всех регионов в любое время. Консультант подробно расскажет, как и где можно пройти диспансеризацию, ответит на вопросы о качестве услуг и проконсультирует о порядке обеспечения прав и информационного сопровождения застрахованных лиц.