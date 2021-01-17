Превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 17 января

Показатель вещества составил 0,9 мг/м3, что превысило разовую ПДК (0,2 мг/м3) в три раза. Замеры проводились при температуре воздуха -9 градусов, западном ветре со скоростью четыре метра в секунду, низкой облачности и небольшом снегопаде.
Диоксид азота в воздух Нижнего Тагила выбрасывают ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год. Вещество влияет на органы дыхания человека, вызывая бронхит, астму, отек горла и другие заболевания. Также диоксид азота может вызывать анемию, кислородное голодание и онкологические заболевания.
Напомним, 16 января в районе железнодорожного вокзала прибор выявил превышение разовой ПДК четырех из пяти веществ до 81 раза.