Превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 17 января

Превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 17 января

Сегодня, 18:16Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
17 января при замерах воздуха на наличие загрязнений в районе ж/д вокзала в Нижнем Тагиле газоанализатор выявил превышение разовой ПДК диоксида азота.

Показатель вещества составил 0,9 мг/м3, что превысило разовую ПДК (0,2 мг/м3) в три раза. Замеры проводились при температуре воздуха -9 градусов, западном ветре со скоростью четыре метра в секунду, низкой облачности и небольшом снегопаде.

Диоксид азота в воздух Нижнего Тагила выбрасывают ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год. Вещество влияет на органы дыхания человека, вызывая бронхит, астму, отек горла и другие заболевания. Также диоксид азота может вызывать анемию, кислородное голодание и онкологические заболевания.

Напомним, 16 января в районе железнодорожного вокзала прибор выявил превышение разовой ПДК четырех из пяти веществ до 81 раза.

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