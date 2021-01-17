Превышение ПДК в течение двух из пяти дней замеров: эко-итоги в Нижнем Тагиле

Из-за тридцатиградусных морозов мы не делали замеры 13 и 14 января, так как в инструкции к нашему газоанализатору указано, что применять его можно только до -20 градусов. В другие дни показатели были следующие:
Кроме того, 17 января мы сделали объезд поселка Старатель, чтобы замерить воздух в нескольких точках района. Во всех четырех местах замеров показатели прибора остались по нулям.
По итогам, превышение разовой предельно допустимой концентрации загрязнителей фиксировалось в течение двух из пяти дней замеров.
А еще на этой неделе Росгидромет обнародовал данные по загрязнениям воздуха в городах УрФО. Оказалось, что в Нижнем Тагиле относительно 2018 года на 50% увеличилась концентрация бензапирена, а за 2015–2019 года еще и уровень запыленности города.