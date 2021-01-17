Превышение ПДК в течение двух из пяти дней замеров: эко-итоги в Нижнем Тагиле

Превышение ПДК в течение двух из пяти дней замеров: эко-итоги в Нижнем Тагиле

Вчера, 21:33Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
Прошла первая рабочая неделя в этом году, и редакция TagilCity.ru вновь подводит итоги замеров воздуха. Сколько дней мы фиксировали превышение разовой ПДК веществ-загрязнителей, и чем дышали тагильчане, читайте в эко-итогах недели.

Из-за тридцатиградусных морозов мы не делали замеры 13 и 14 января, так как в инструкции к нашему газоанализатору указано, что применять его можно только до -20 градусов. В другие дни показатели были следующие:

  • 11 января - превышений разовой ПДК нет;
  • 12 января - превышений разовой ПДК нет;
  • 15 января - превышений разовой ПДК нет;
  • 16 января - диоксид азота - 5,6 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3 (превышение в 28 раз), диоксид серы - 1,7 мг/м3 при разовой ПДК 0,5 мг/м3 (превышение в 1,7 раза), сероводород - 0,65 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3 (превышение в 81,2 раза), формальдегид - 0,26 мг/м3 при разовой ПДК 0,05 мг/м3 (превышение в 5,2 раза);
  • 17 января - диоксид азота - 0,9 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3 (превышение в 4,5 раза).

Кроме того, 17 января мы сделали объезд поселка Старатель, чтобы замерить воздух в нескольких точках района. Во всех четырех местах замеров показатели прибора остались по нулям.

По итогам, превышение разовой предельно допустимой концентрации загрязнителей фиксировалось в течение двух из пяти дней замеров.

А еще на этой неделе Росгидромет обнародовал данные по загрязнениям воздуха в городах УрФО. Оказалось, что в Нижнем Тагиле относительно 2018 года на 50% увеличилась концентрация бензапирена, а за 2015–2019 года еще и уровень запыленности города.

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