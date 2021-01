В Нижнем Тагиле в начале недели ожидаются снег, ветер и холодная погода, по данным Gismeteo.

Понедельник, 18 января Днем тагильчан ожидает солнце, но ближе к вечеру станет пасмурно. Температура воздуха составит до -19 градусов днем. Ночью до -18 градусов. Ветер до восьми метров в секунду. Осадков не ожидается. Вторник, 19 января Солнечный день, без осадков. Ночью до -20 градусов, днем до -24 градусов. Ветер от одного до пяти метров в секунду. Среда 20 января На протяжении дня будет пасмурно. Обильный снегопад утром, умеренный во второй половине дня. Ночью до -20 градусов, днем воздух прогреется до -17 градусов. Ветер до семи метров в секунду.

