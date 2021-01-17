В Нижнем Тагиле зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

В Свердловской области зарегистрировано 395 случаев заражения за минувшие 24 часа. В общей сложности в регионе выявлено 65 202 случая COVID-19. 520 человек в тяжелом состоянии, 202 подключены к ИВЛ. Из больниц Среднего Урала за время пандемии выписали по выздоровлению 57 635 человек, из них 400 — за прошедшие сутки. Зарегистрировано 1 804 летальных случая за время эпидемии, 16 человек умерли за период с 16 по 17 января.