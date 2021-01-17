В Свердловской области за сутки выявлено 395 случаев заражения коронавирусом

В Свердловской области второй день выписывают по выздоровлению от COVID-19 более 400 человек

Больше всего заболевших в Екатеринбурге — 176 человек. Кроме того, инфекция выявлена у жителей Алапаевска, Ачитского, Артинского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижней Салды, Невьянска, Нижних Серёг, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Пелыма, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Староуткинска, Сухого Лога, Слободо-Туринского района.