В Свердловской области за сутки выявлено 395 случаев заражения коронавирусом

В Свердловской области за сутки выявлено 395 случаев заражения коронавирусом

Сегодня, 13:59Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области за период с 16 по 17 января зафиксировано 395 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб региона.

В Свердловской области второй день выписывают по выздоровлению от COVID-19 более 400 человек

Больше всего заболевших в Екатеринбурге — 176 человек. Кроме того, инфекция выявлена у жителей Алапаевска, Ачитского, Артинского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижней Салды, Невьянска, Нижних Серёг, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Пелыма, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Староуткинска, Сухого Лога, Слободо-Туринского района.

520 свердловчан находятся в тяжелом состоянии. 326 находятся в реанимации, из них 203 подключены к аппаратам ИВЛ.

23 586 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за прошедшие сутки, а в обще сложности за время пандемии заболели 3 568 209 человек.

Больше всего заболевших в Москве — 4012 человек, Санкт-Петербурге — 3316 и Московской области — 1426.

На Среднем Урале за минувшие 24 часа 400 пациентов с коронавирусом выписали из больниц

В общей сложности из больниц региона выписали 57 635 пациентов.

В России число выписанных человек достигло 2 960 431, из них 23 440 за прошедшие сутки. Наибольшее число выписанных пациентов зафиксировано в Москве — 4 612, Санкт-Петербурге — 3 072, Московской области — 1 316.

В Свердловской области от COVID-19 скончались 16 человек за сутки

За время эпидемии количество умерших в России достигло 65 566, из них 1 804 приходится на жителей Среднего Урала.

Больше всего больных умерли в Москве — 67, Санкт-Петербурге — 59, Московской области — 27.

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