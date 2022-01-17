Краснокнижный орел приехал из Абакана в Екатеринбург

Краснокнижный орел приехал из Абакана в Екатеринбург
Краснокнижный орел приехал из Абакана в Екатеринбург
Сегодня, 20:37Здоровье и экологияФото: pixabay
Занесенный в Международную Красную книгу орел-могильник теперь живет на территории Свердловской области. Сюда его из Хакасии отправили случайные очевидцы.

Однако у хищника сильная травма, из-за которой он не может встать на крыло. По словам Елены, участвующей в спасении орла, семья не могла не помочь птице. В тот день они ехали в деревню, а орел сидел вблизи проезжей части. Сначала граждане опасались трогать орла, но он пошел за ними и волочил за собой крыло, сообщает Е1.

Он совсем неагрессивный был. Давал себя брать руками, спокойно сидел в машине на сиденье,отметила Елена.

В Абакане орлу сделали операцию. Крыло пришлось полностью ампутировать. Поскольку в природе орел бы не выжил, семья решила забрать его домой. Для этого они оформили разрешение в Росприроднадзоре. Орел проживал в курятнике, а теперь его согласились забрать в уральский центр реабилитации хищных птиц «Холзан».

В село Кашино птица приехала на поезде. Для нее выкупили отдельное купе и посадили в специальный контейнер для перевозки. На данный момент птица чувствует себя хорошо, а специалистам предстоит понять ее возраст и пол.

Напомним, в Нижнем Тагиле, в районе Вагонки, волонтеры планируют построить свой реабилитационный центр для диких животных «Солнечная Птица».

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