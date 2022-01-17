Краснокнижный орел приехал из Абакана в Екатеринбург

Однако у хищника сильная травма, из-за которой он не может встать на крыло. По словам Елены, участвующей в спасении орла, семья не могла не помочь птице. В тот день они ехали в деревню, а орел сидел вблизи проезжей части. Сначала граждане опасались трогать орла, но он пошел за ними и волочил за собой крыло, сообщает Е1.