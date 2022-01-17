«Сероводородный» воздух и реки с марганцем. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле

Превышение диоксида азота и сероводорода во время замеров, губернатор Свердловской области об экологии Нижнего Тагила, грязные реки с марганцем и цинком и нарушения «Водоканала-НТ». Читайте экологические итоги недели в Нижнем Тагиле.

За прошедшую неделю наш газоанализатор трижды показывал превышение ПДК загрязняющих веществ в воздухе Нижнего Тагила: 10 января — сероводород в 16 раз;

14 января — диоксид азота в 2,5 раза;

16 января — диоксид азота в 1,5 раза. Все превышения фиксировались рядом с железнодорожным вокзалом, как в утреннее, так и в вечернее время. В 16 раз превысил норму сероводород в тагильском воздухе во время замеров 10 января Редакции TagilCity.ru не удалось задать вопрос об экологической обстановке в городе губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву во время пресс-конференции. Но кое-что глава региона рассказал сам. По его словам, основными загрязнителями в Нижнем Тагиле являются предприятия, а также общественный и личный транспорт, использующий бензин и дизель. При этом по итогам 2021 года город был исключен из списка муниципалитетов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха. А ЕВРАЗ и УВЗ в 2022 году потратят порядка 750 млн рублей на снижение загрязнений в воздухе, рассказал губернатор. Евгений Куйвашев рассказал об источниках выбросов в Нижнем Тагиле Реки Свердловской области тоже не обделены «таблицей Менделеева». К примеру, в 2021 году, по данным УГМС, в реке Тагил превышение предельно допустимой концентрации марганца составило 100,4 ПДК, а в реке Патрушиха — 329 ПДК. Концентрация цинка в реке Салда превышает норму в 226 раз. В 100 раз зафиксировано превышение летучих фенолов в реке Ляля. В реке Тагил марганец превышает норму в 100 раз Росприроднадзор в ходе проверки нашел нарушения в деятельности ООО «Водоканал-НТ», и теперь организация должна будет заплатить 12 штрафов. Как оказалось, «Водоканал-НТ» нарушал законодательство при использовании водных объектов, а также предоставлял неверные данные в декларации о воздействии на окружающую среду. Тагильский «Водоканал-НТ» заплатит 12 штрафов за экологические нарушения В закрытом городе Уральский в Свердловской области жители задыхаются от запаха «тухлых яиц». Все дело в том, что в городе переполнена канализация, и все местные колодцы заполнены сточными водами. А на некоторых улицах из-за сгнивших труб даже образовались провалы грунта. Однако все коммуникации в ЗАТО находятся на балансе Министерства обороны, и отремонтировать их за счет муниципалитета пока невозможно. Закрытый город в Свердловской области задыхается от запаха «тухлых яиц»

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