В Свердловской области ребенок попал в больницу с асфиксией: родители подозревают некачественную прививку
17 февраля 2016, 11:05Здоровье и экология
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В Реже прокуратура начала проверку: родители ребенка подозревают, что малышу поставили некачественную прививку.
Свои подозрения родители подтверждают фактом, что через несколько дней после вакцинации ребенку резко стало плохо - у него появилось удушье. Сейчас малыш госпитализирован и находится в медицинском учреждении под надзором врачей.
На данный момент надзорные органы проверяют, насколько качественной и своевременной была помощь, которую оказали ребенку медицинские работники. Для этого специалиста также понадобится информация и о ходе лечения, и о вакцинации пострадавшего ребенка.
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