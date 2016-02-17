Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Нижнем Тагиле падает, но все равно остаётся на высоком уровне
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Нижнем Тагиле падает, но все равно остаётся на высоком уровне

17 февраля 2016, 10:15Здоровье и экологияДенис Таратонов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»