Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Нижнем Тагиле падает, но все равно остаётся на высоком уровне

Несмотря на то, что количество заболевших ОРВИ уменьшается, в целом оно ещё довольно велико и превышает пороговый уровень. Лишь среди детей от 7 до 14 лет этот показатель удалось сдержать. У взрослых же он превышен на 21 процент.

Ситуация по гриппу в целом остаётся все ещё тревожной. За прошлую неделю в Нижнем Тагиле 239 человек оказались больны гриппом. Лабораторные исследования показали, что в 236 случаях виновником заболевания стал вирус H1N1/09. Под удар гриппа попали и дети. Гриппом заболело 96 детей в возрасте до 17 лет.

Свой вклад в статистику внесла и пневмония. С начала года в Нижнем Тагиле было зафиксировано 514 заболевших. А это в 1,7 раза больше показателей прошлого года.

Глядя на эти цифры, можно заключить, что в эту зиму ОРВИ и грипп чувствовали себя намного более вольготно на территории Нижнего Тагила, чем в прошлую. Превышение эпидпорога в начале года вынудило Администрацию города закрывать школы на карантин. С 11 февраля школьники снова вернулись за парты.