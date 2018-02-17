Изъятые у пассажира в Кольцово редкие рептилии переданы в зоопарк Екатеринбурга
17 февраля, 10:05Здоровье и экология
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Осенью 2017 года в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге был задержан гражданин, который попытался вывезти в Финляндию 147 редких рептилий и амфибий.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина признался, что он не знал о необходимости декларирования такого груза. Однако это не освободило его от ответственности: рептилий забрали и возбудили дело об административном правонарушении.
Более полугода за рептилиями ухаживал один из сотрудников таможни. Но накануне изъятый груз передали в зоопарк Екатеринбурга, чтобы редкие животные были в хороших условиях. Среди особей были такие представители фауны, как африканская лягушка-бык, жаба клоун, а также несколько редких видов гекконов, передает издание «ЕТВ».
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