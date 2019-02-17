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«Екатеринбургская теплосетевая компания» потратит 1,2 млн на вырубку 1300 деревьев
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Tool soil lumber chainsaw tree trunks lumberjack 1213661 pxhere.com

«Екатеринбургская теплосетевая компания» потратит 1,2 млн на вырубку 1300 деревьев

Сегодня, 17:05Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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