«Екатеринбургская теплосетевая компания» потратит 1,2 млн на вырубку 1300 деревьев

На портале Госзакупок опубликован аукцион от «Екатеринбургской теплосетевой компании». Она готова заплатить 1,2 млн рублей подрядчику, который вырубит 1287 деревьев и кустарников и выкорчует 1295 пней в пределах охранной зоны тепловых сетей. Работы будут проводиться во всех районах Екатеринбурга, а также в зоне ответственности компании в Берёзовском.