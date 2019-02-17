«Екатеринбургская теплосетевая компания» потратит 1,2 млн на вырубку 1300 деревьев
Сегодня, 17:05Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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Для обеспечения надежной эксплуатации теплосетевого имущества и быстрого доступа обслуживающего персонала при возникновении аварийных ситуаций на тепломагистралях «Екатеринбургская теплосетевая компания» ищет подрядчика, который вырубит около 1300 деревьев в каждом районе Екатеринбурга и в Берёзовском.
Сюжеты: Екатеринбург
На портале Госзакупок опубликован аукцион от «Екатеринбургской теплосетевой компании». Она готова заплатить 1,2 млн рублей подрядчику, который вырубит 1287 деревьев и кустарников и выкорчует 1295 пней в пределах охранной зоны тепловых сетей. Работы будут проводиться во всех районах Екатеринбурга, а также в зоне ответственности компании в Берёзовском.
Результаты аукциона будут подведены 12 апреля. Все работы, согласно документации, подрядчик должен будет выполнить до октября, сообщает «Областная газета».
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