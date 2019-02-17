Парк санавиации Свердловской области пополнится двумя вертолётами в 2019 году
В ближайшее время в территориальном Центре медицины катастроф Свердловской области ожидается пополнение авиационной техники. К четырём имеющимся вертолётам добавятся ещё две новые летающие реанимации. Пока что техника находится в Первоуральске и ждёт момента отправки в столицу области.
Спецбортом санитарной авиации в клиники Екатеринбурга доставляют только пациентов в тяжёлом состоянии. Для того, чтобы спасти жизнь пациента, имеющего ожоги третьей и четвертой степени, после острых отравлений и инсультов вертолётный борт оснащён всем необходимым.
В вертолете имеется аппарат искусственной вентиляции легких для проведения вентиляции непосредственно в полете, здесь имеются дополнительные баллоны кислородные и оборудование для мониторинга состояния пациентов, для отслеживания их динамических показателей,рассказал анестезиолог-реаниматолог Станислав Киселёв.
В парке Центра медицины катастроф Свердловской области на данный момент находится 4 вертолёта. В среднем они совершают по шесть вылетов каждый день и забирают пациентов оттуда, где не может проехать даже специальная техника. В 2019 году в распоряжение авиасанитаров поступят ещё 2 вертолёта которые сейчас находятся в Первоуральске. Для их размещения на территории Центра будет построен крытый ангар.
Кроме того, борты оснастят медицинским оборудованием от уральских производителей. Решение об этом принял губернатор Евгений Куйвашев после визита в крупнейший вертолетный центр Санкт-Петербурга летом 2018 года, сообщает «ОТВ».