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Парк санавиации Свердловской области пополнится двумя вертолётами в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Парк санавиации Свердловской области пополнится двумя вертолётами в 2019 году

Сегодня, 09:00Здоровье и экологияФото: tcmkso.ru
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