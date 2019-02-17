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Спасатели рассказали свердловчанам о правилах безопасности на льду
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спасатели рассказали свердловчанам о правилах безопасности на льду

Сегодня, 10:30Здоровье и экологияФото: 66.mchs.gov.ru
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