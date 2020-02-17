Россиянка заразилась китайским коронавирусом на борту круизного лайнера

Кроме россиянки, общее количество заболевших коронавирусной инфекцией среди пассажиров и членов экипажа на лайнере достигло 453 человека из почти 3400. После того, как на борту объявили карантин, пассажиров не выпускают на берег.

Мы должны сидеть в каютах, нам выделяют час на прогулку по палубе. Она в длину метров 300, так что есть куда разгуляться. В коридорах стоит персонал и предлагает всякие дезинфицирующие средства. Еду приносят в номер. А так ничего особо не поменялось,рассказал один из пассажиров.