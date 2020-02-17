Россиянка заразилась китайским коронавирусом на борту круизного лайнера
Сегодня, 17:23Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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У гражданки России, которая находится на борту круизного лайнера Diamond Princess, обнаружен китайский коронавирус COVID-19. Сейчас корабль стоит в зоне карантина в японском порту Йокогама, сообщают «Новые известия» со ссылкой на посольство России в Японии.
Кроме россиянки, общее количество заболевших коронавирусной инфекцией среди пассажиров и членов экипажа на лайнере достигло 453 человека из почти 3400. После того, как на борту объявили карантин, пассажиров не выпускают на берег.
Мы должны сидеть в каютах, нам выделяют час на прогулку по палубе. Она в длину метров 300, так что есть куда разгуляться. В коридорах стоит персонал и предлагает всякие дезинфицирующие средства. Еду приносят в номер. А так ничего особо не поменялось,рассказал один из пассажиров.
В российском посольстве сообщили, что держат ситуацию с 24 гражданами России на лайнере Diamond Princess на контроле. Им будет оказано все необходимое содействие.
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