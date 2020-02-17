УВЗ нашёл подрядчика для разработки природоохранной документации за 21 миллион рублей
АО «НПК «Уралвагонзавод» нашёл подрядчика для разработки природоохранной документации для очистных сооружений. Сумма контракта — 21,5 миллиона рублей.
Согласно документации, исполнитель должен проанализировать существующую природоохранную документацию УВЗ, разработать и согласовать технический план намечаемых работ и выполнить расчёты нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также нормативов образования отходов. Кроме того, техническим заданием предусматривается расчёт технических нормативов, подготовка плана повышения экологической эффективности, который затем необходимо утвердить в министерстве промышленности и торговли и департаменте Росприроднадзра по УрФО.
Начальная стоимость контракта составляла 21,7 миллиона рублей. В аукционе принимали участие три организации, две из которых предложили стоимость работ в 21,5 миллиона рублей. В пресс-службе «Уралвагонзавода» сообщили TagilCity.ru, что информация о победителе конкурса является «коммерческой тайной и не подлежит разглашению».
Работы проводятся до 11 февраля 2021 года.