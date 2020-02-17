В Китае начали производить лекарство от каронавируса
Сегодня, 10:01Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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16 февраля в Китае в производство запустили лекарство от коранавируса. Препарат получил название «Фавэйлавэй», пишут «Новые Известия».
Сообщается, что препарат является эффективным при лечении заболевания, а также для профилактики. Производство медикамента начато в восточной провинции Чжэцзян, пишет РИА «Новости».
Препарат разработан компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical и уже получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами. Лекарство готово к выходу на рынок фармпрепаратов.
По последним данным в Китае коронавирусом заболели более 69 тысяч человек, погибли — 1,6 тысячи. При этом зарегистрировано более восьми тысяч случаев выздоровления.
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