В Китае начали производить лекарство от каронавируса

Сообщается, что препарат является эффективным при лечении заболевания, а также для профилактики. Производство медикамента начато в восточной провинции Чжэцзян, пишет РИА «Новости».

Препарат разработан компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical и уже получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами. Лекарство готово к выходу на рынок фармпрепаратов.