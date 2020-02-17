В Нижнем Тагиле появился новый кабинет томографии и ангиографический комплекс
В городской больнице № 4 в Нижнем Тагиле состоялось открытие нового кабинета томографии и ввод в эксплуатацию ангиографического комплекса, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Сейчас высокотехнологическая медицинская помощь в регионе уже стала одним из базовых компонентов современной системы здравоохранения. С каждым днём медицинская помощь для свердловчан становится доступнее, качественнее и технологичнее,сообщил присутствовавший на торжественном открытии кабинета министр здравоохранения региона Андрей Цветков.
Ангиографы устанавливаются во всех медучреждениях региона, они позволят проводить высокотехнологичные рентгенохирургические операции, выполнять диагностику сосудов сердца. А компьютерная томография позволяет осуществлять более полное и качественное обследование пациентов при ЧМТ, травмах живота, грудной клетки и конечностей.
Закупка оборудования состоялась в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранения», на аппараты потрачено более 71 миллиона рублей.