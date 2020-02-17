В Свердловскую область придут сильный ветер и мокрый снег
Сегодня, 18:35Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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18 февраля в Свердловской области ожидаются усиление ветра с порывами до 25 м/с и снегопады с мокрым снегом, информирует МЧС.
При этом, по сообщению синоптиков, местами в регионе дневная температура воздуха составит +5 градусов.
При возникновении чрезвычайных происшествий и необходимости оказания помощи жителей области просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.
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