На проект капитального ремонта аварийной плотины под Нижним Тагилом потратят 3,3 млн

Напомним, в июне прошлого года администрацию Горноуральского городского поселка по решению суда обязали провести ремонт аварийной плотины под Нижним Тагилом. Как установили специалисты, плотина находится в аварийном состоянии на протяжении 10 лет. Капитальный ремонт сооружения проводился лишь в 1978 году. Проверяющие пришли к заключению, что состояние плотины не позволяет осуществлять ее эксплуатацию в рабочем режиме. Кроме того, состояние гидротехнического сооружения может быть опасным для окружающей среды и людей.