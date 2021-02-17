На проект капитального ремонта аварийной плотины под Нижним Тагилом потратят 3,3 млн

Заявки на участие в электронном аукционе можно подавать до 20 февраля. Рассмотрение заявок закончится 24 февраля, а 25 февраля проведут аукцион. Сроки проектирования с момента заключения контракта до 31 июля включительно.
Гидротехническое сооружение расположено на реке Исток Авроринского пруда. Авроринский гидроузел был построен без проекта для водоснабжения металлургического завода в 1729 году. На данный момент используется для хозяйственных, противопожарных целей и поддержания уровня воды в колодцах и скважинах, используемых для питьевого водоснабжения поселка Черноисточинск.
Напомним, в июне прошлого года администрацию Горноуральского городского поселка по решению суда обязали провести ремонт аварийной плотины под Нижним Тагилом. Как установили специалисты, плотина находится в аварийном состоянии на протяжении 10 лет. Капитальный ремонт сооружения проводился лишь в 1978 году. Проверяющие пришли к заключению, что состояние плотины не позволяет осуществлять ее эксплуатацию в рабочем режиме. Кроме того, состояние гидротехнического сооружения может быть опасным для окружающей среды и людей.