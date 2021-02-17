Проверить иммунитет к COVID-19 после вакцинации можно с помощью тестов на антитела

Иммунный ответ к коронавирусу формируется после двукратного введения вакцины «Спутник V», поэтому тем, кто привился и хочет узнать о наличии приобретенного иммунитета, необходимо сдать анализ на антитела. Сделать это можно в «Инвитро».

Если человек хочет узнать встречался ли его организм с коронавирусом, необходимо сдать тест на IgG антитела к одному из наиболее иммуногенных антигенов вируса SARS-CoV-2 — спайковому и нуклеокапсидному. Наличие положительного результата теста на антитела подтверждает факт инфицирования в прошлом. Разработанная против коронавируса вакцина «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») имеет своей «мишенью» именно спайковый S-антиген SARS-CoV-2. Поэтому только тест на определение в крови антител к рецептор-связывающему домену (анти-RBD антитела) S-белка SARS-CoV-2 покажет, образовался ли у человека иммунитет после вакцинации. Получить ответ о том, сформировался ли иммунитет к коронавирусу или нет, важно для большой части пациентов, особенно для тех, кто имел типичную для COVID-19 клиническую картину, но не обследовались на определение самого вируса. Наличие в крови специфических антител класса G к спайковому (S) или нуклеокапсидному (N) белку, свидетельствует о перенесенной коронавирусной инфекции,рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Определение в крови антител класса G (IgG) к спайковому (S) белку позволяет судить о наличии защитного иммунитета к коронавирусу. Он может формироваться после перенесенного заболевания, в том числе, если человек болел бессимптомно, а также после вакцинации от коронавируса. Спайковый белок — один из четырех структурных белков (S, E, M и N), которые входят в состав оболочки коронавируса. Именно S протеин придает вирусной частице сходство с короной. Одно из его свойств — обеспечение проникновения вируса в клетку, то есть ее заражение. Когда в организм человека попадает вирус, иммунная система начинает вырабатывать антитела (иммуноглобулины). Наиболее активный иммунный ответ вызывают спайковый (S) и нуклеокапсидный (N) белки коронавируса. Тест на антитела к N-белку обладает большей чувствительностью на ранних стадиях инфекции. А тестирование на антитела к S-белку позволяет судить о наличии защитного иммунитета, который мог сформироваться после заболевания или после вакцинации препаратом на основе RBD-домена S-белка вируса SARS-CoV-2. Специалисты рекомендуют оценивать поствакцинальный иммунитет не ранее, чем на 42-й день после первого этапа вакцинации. Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ, для оценки формирования иммунитета после вакцинации препаратом «Спутник V», применяются тест-системы, с помощью которых определяют IgG антитела к рецептор-связывающему домену (анти-RBD антитела) S-белка коронавируса. При проведении тестирования в «Инвитро» проверяют антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG (качественное определение), в том числе поствакцинальные. Для проведения процедуры не требуется специальной подготовки, однако специалисты рекомендуют сдавать кровь не ранее, чем через четыре часа после еды. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Для удобства пациентов, медицинский офис «Инвитро» рекомендуется посещать после 11:00 часов.

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