УГМК приступила ко второму этапу массовой вакцинации сотрудников

Я не ощутил никаких побочных эффектов после первого укола, не жду их и после второй дозы. Медики сообщают, что почти все сотрудники переносят прививки легко. Лишь у некоторых проявляются незначительные симптомы ОРВИ. Таким образом, второй этап проходит позитивно, а предприятие вносит свой вклад в борьбу с COVID-19 в стране, рассказал Алексей Свалов.