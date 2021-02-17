УГМК приступила ко второму этапу массовой вакцинации сотрудников

17 февраля работники УГМК ставят второй компонент вакцины «Спутник V». Более пяти тысяч человек были привиты на первом этапе, сообщает пресс-служба компании.
В Свердловской области вакцинация проводится лицензированной организацией ЕМЦ «УГМК-Здоровье». Отмечается, что жители других регионов ставят прививки в медицинских учреждениях по месту жительства. За пределами Среднего Урала темпы прививочной компании зависят от поступления доз в регионы. Сотрудникам оказывается консультация специалистов-эпидемиологов.
В настоящий момент, по данным пресс-службы, у 80% работников главного предприятия АО «Уралэлектромедь» и управляющей организации УГМК сформирован иммунитет к коронавирусной инфекции. Он образуется благодаря поставившим прививки, а также переболевшим COVID-19 и имеющим антитела.
Второй компонент «Спутника V» поставил руководитель управления общественных связей УГМК Алексей Свалов. Первую дозу он получил 27 января. Кроме того, Алексей Свалов отметил переносимость вакцины сотрудниками компании.
Я не ощутил никаких побочных эффектов после первого укола, не жду их и после второй дозы. Медики сообщают, что почти все сотрудники переносят прививки легко. Лишь у некоторых проявляются незначительные симптомы ОРВИ. Таким образом, второй этап проходит позитивно, а предприятие вносит свой вклад в борьбу с COVID-19 в стране, рассказал Алексей Свалов.
Руководитель управления общественных связей УГМК отметил, что уже есть работники, поставившие оба компонента «Спутник V». Они сдали кровь на наличие антител к инфекции и результаты оказались положительными. Антитела выработались у всех без исключения.
Прививаться нужно! Это защитит от коронавирусной инфекции и вас, и ваших близких, подытожил Алексей Свалов.