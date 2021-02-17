За сутки еще у 228 человек выявлен коронавирус в Свердловской области

Больше всего случаев за сутки подтверждено в Екатеринбурге. Там инфекция выявлена у 96 человек. Остальные заболевшие являются жителями Артинского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского и Туринского городских округов.
Отмечается, что 307 человек находятся в тяжелом состоянии, 195 из них помещены в реанимационные отделения, в том числе 125 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество человек в состоянии средней тяжести оставляет 1501 человек.
В России за прошедшие сутки подтверждено 12 828 случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности инфекция подтверждена у 4 112 151 человека.
Всего число выздоровевших составляет 68 335 человек.
В целом по стране число вылечившихся достигло 3 642 582 человек. Из них за последние сутки выписано 17 919 человек. Больше всего выздоровевших насчитывается в Санкт-Петербурге — 2882 пациента, Москве — 2243 пациента и Московской области — 755 пациентов.
Общее число случаев составляет 2257.
В России подтверждено 467 летальных случаев за сутки. Всего кончавшихся насчитывается 81 446 человек.