Экопост в Нижнем Тагиле 15 февраля зафиксировал превышение ПДК формальдегида

Согласно замерам, проведенным Уральским УГМС, такая ситуация складывается более двух недель. Если сопоставить показатели экопостов за январь и февраль, то получится, что тагильчане чаще дышат загрязненным воздухом, а вовсе не чистым. Например, за три недели января превышения ПДК фиксировались 18 дней.