Экопост в Нижнем Тагиле 15 февраля зафиксировал превышение ПДК формальдегида

Выброс формальдегида в атмосферу произошел 15 февраля. Его зафиксировал экопост в Сухоложском микрорайоне на улице Гражданской. Отклонение от предельной допустимой концентрации, по данным на 13.00, составило 1,4 раза.
Днем ранее над Нижним Тагилом промпредприятия «распыляли» сероводород. В Тагилстроевском районе концентрация этого газа превышала 14 раз, а на Красном камне — почти в 10 раз.
Согласно замерам, проведенным Уральским УГМС, такая ситуация складывается более двух недель. Если сопоставить показатели экопостов за январь и февраль, то получится, что тагильчане чаще дышат загрязненным воздухом, а вовсе не чистым. Например, за три недели января превышения ПДК фиксировались 18 дней.
Основным загрязнителем воздуха является тагильский ЕВРАЗ НТМК. На его долю приходится почти 400 килограммов выбросов сероводорода в год. Однако вкладываться в борьбу за экологию этот завод не спешит, а предпочитает оплачивать штрафы.
По мнению члена московского отделения Всероссийского общества охраны природы Элмурода Расулмухамедова, большая часть выбросов связана с технологическими сбоями предприятий. Из-за этого в приземном слое атмосферы и появляются загрязнения, которые негативно влияют на здоровье людей.
Специалисты нижнетагильского Роспотребнадзора продолжают мониторить качество воздуха. В прошлом году каждая 48 проба в Нижнем Тагиле указала на превышение ПДК содержания загрязняющих веществ.