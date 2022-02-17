Куда жаловаться на недозвон по вызову врачей в Нижнем Тагиле

В связи с возросшей заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ жители Нижнего Тагила часто сталкиваются с проблемой недозвона до поликлиник. Иногда пациенты не могут вызвать врача и своевременно получить лечение и больничный даже обратившись в колл-центр. Куда можно пожаловаться на эту проблему, разбиралась редакция TagilCity.ru.

Жалобы пациентов на недозвон до поликлиник в Нижнем Тагиле Одна из тагильчанок рассказала, что не могла дозвонится до поликлиник на улицах Новострой, 24 и Дружинина, 53. Сегодня звонила на Новострой раз пять, ответа так и нет. Либо занято, либо не берут. Такая же ситуация с поликлиникой на Дружинина. И как вызвать врача? Кто окажет помощь, если не можешь сам прийти? пояснила женщина редакции TagilCity.ru. Другая жительница Нижнего Тагила рассказала, что к ее родственнику врач пришел только лишь через шесть дней после вызова. У деверя была температура под 40 градусов, страшный кашель. Когда не смогли дозвониться до поликлиники на Окунева, 30, обратились в колл-центр. Там сказали, что врач придет на следующий день, однако так никто и не появился. В результате ему пришлось идти на работу, так как больничного не было. Врач явился только через шесть дней после вызова, отметила собеседница. Прежде всего, если вы не можете дозвониться до поликлиники, нужно обратиться в колл-центр по номеру 122. Там должны передать врачам необходимую информацию. Если вам и там не смогли помочь, то есть несколько вариантов того, куда можно пожаловаться на работу медучреждений. Как подать жалобу на Госуслугах Пожаловаться на отсутствие врача при вызове или на недозвон до поликлиники можно на портале Госуслуг. Срок рассмотрения проблемы составляет до 30 дней. Далее необходимо выбрать ваш регион и подтвердить место жительства, номер телефона и адрес электронной почты, на которую придет ответ. Затем на открывшейся вкладке пользователь выбирает категорию и подкатегорию сообщения, указывает проблему и описывает ее суть. Жалоба автоматически будет отправлена в Министерство здравоохранения Свердловской области. Также в электронной форме нужно написать номера телефонов, на которые не удалось дозвониться, и указать адреса медучреждений. Как подать жалобу в Минздрав Для того, чтобы отправить жалобу сразу в Минздрав, необходимо зайти на официальный сайт ведомства Свердловской области. Ознакомившись с правилами подачи заявления, нужно заполнить форму. На сайте нужно указать личные данные, телефон, почтовый и электронный адреса. Суть обращения должна составлять не более шести тысяч символов. Для подтверждения проблемы, можно прикрепить фото- или видеодоказательства.

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