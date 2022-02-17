Лечить грипп, ОРВИ и коронавирус в Свердловской области будут по видеосвязи

Лечить грипп, ОРВИ и коронавирус в Свердловской области будут по видеосвязи
Лечить грипп, ОРВИ и коронавирус в Свердловской области будут по видеосвязи
Сегодня, 12:20Здоровье и экологияФото: 1MI
Новый сервис, позволяющий проконсультироваться с врачом по видео, появится в Свердловской области. Пациентам будут помогать в лечении вирусных инфекций.

Этот способ поможет снизить очереди в поликлиниках и избавит пациентов от необходимости личного посещения при коронавирусе, гриппе или ОРВИ в легкой форме, рассказал в ходе брифинга замгубернатора Павел Креков. Предполагается, что по видео также будет открываться и закрываться больничный лист.

Пациентам придется лично посещать поликлинику при необходимости получения дополнительной консультации. А при наличии серьезных симптомов на дом придет врач.

На данный момент в Свердловской области сервис находится в режиме тестирования.

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