Лечить грипп, ОРВИ и коронавирус в Свердловской области будут по видеосвязи

Этот способ поможет снизить очереди в поликлиниках и избавит пациентов от необходимости личного посещения при коронавирусе, гриппе или ОРВИ в легкой форме, рассказал в ходе брифинга замгубернатора Павел Креков. Предполагается, что по видео также будет открываться и закрываться больничный лист.
Пациентам придется лично посещать поликлинику при необходимости получения дополнительной консультации. А при наличии серьезных симптомов на дом придет врач.
На данный момент в Свердловской области сервис находится в режиме тестирования.