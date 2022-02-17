Лечить грипп, ОРВИ и коронавирус в Свердловской области будут по видеосвязи

Этот способ поможет снизить очереди в поликлиниках и избавит пациентов от необходимости личного посещения при коронавирусе, гриппе или ОРВИ в легкой форме, рассказал в ходе брифинга замгубернатора Павел Креков. Предполагается, что по видео также будет открываться и закрываться больничный лист.