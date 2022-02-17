Свердловские спасатели предупреждают об усилении ветра до 18 м/с

На территории Среднего Урала в пятницу изменится погода. По прогнозу Уральского Гидрометцентра, будет теплее, чем в среду и четверг. А вот ветер, который дует с запада и юго-запада, усилится. Его скорость по региону 18 февраля будет достигать 8-14 метров в секунду с порывами до 18 м/с.
По шкале Бофорта, разработанной английским адмиралом в 1806 году, при таком крепком ветре ломает сучья деревьев, а идти против набравшего силу потока воздуха трудно. Еще может срывать рекламные вывески, обледеневшие электрические провода, снежные шапки с крыш многоквартирных домов и сосульки, предупреждают в областном управлении МЧС.
В этой связи, спасатели не рекомендуют водителям оставлять свой транспорт около многоэтажек, а пешеходам — посматривать вверх, чтобы не попасть под град ледышек.