Свердловские спасатели предупреждают об усилении ветра до 18 м/с

На территории Среднего Урала в пятницу изменится погода. По прогнозу Уральского Гидрометцентра, будет теплее, чем в среду и четверг. А вот ветер, который дует с запада и юго-запада, усилится. Его скорость по региону 18 февраля будет достигать 8-14 метров в секунду с порывами до 18 м/с.