Свердловские спасатели предупреждают об усилении ветра до 18 м/с

Свердловские спасатели предупреждают об усилении ветра до 18 м/с
Свердловские спасатели предупреждают об усилении ветра до 18 м/с
Сегодня, 15:38Здоровье и экологияФото: 1MI

Крепкий ветер обрушится в пятницу на Свердловскую область

Конец уходящей недели в Свердловской области ознаменуется усилением ветра. Местами его скорость будет достигать 18 метров в секунду.

На территории Среднего Урала в пятницу изменится погода. По прогнозу Уральского Гидрометцентра, будет теплее, чем в среду и четверг. А вот ветер, который дует с запада и юго-запада, усилится. Его скорость по региону 18 февраля будет достигать 8-14 метров в секунду с порывами до 18 м/с.

По шкале Бофорта, разработанной английским адмиралом в 1806 году, при таком крепком ветре ломает сучья деревьев, а идти против набравшего силу потока воздуха трудно. Еще может срывать рекламные вывески, обледеневшие электрические провода, снежные шапки с крыш многоквартирных домов и сосульки, предупреждают в областном управлении МЧС.

В этой связи, спасатели не рекомендуют водителям оставлять свой транспорт около многоэтажек, а пешеходам — посматривать вверх, чтобы не попасть под град ледышек.

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