Смертность от гриппа снизилась в России в 20 раз в текущем году
17 марта 2017, 13:05Здоровье и экология
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В 2017 году смертность от гриппа в России снизилась в 20 раз. Такое заявление сделала Вероника Скворцова – министр здравоохранения России.
Как сообщает «Областная газета», положительный результат зафиксирован на фоне пика заболеваемости в 2016 году. Снижение смертности связано с увеличением количества привитых – в этом году значительно больше граждан решили обезопасить свое здоровье, сделав вакцинацию.
За государственный счет от сезонного гриппа было привито около 56 млн человек. Также снизилось число осложнений.
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