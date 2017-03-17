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Специалисты ожидают рост количества клещей в 2017 году: их активность начнется в Свердловской области уже в конце марта
Сюжеты:
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Специалисты ожидают рост количества клещей в 2017 году: их активность начнется в Свердловской области уже в конце марта

17 марта 2017, 18:35Здоровье и экология
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