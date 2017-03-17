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Уголовное дело возбуждено против свердловской фирмы за порчу земли твердыми бытовыми отходами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уголовное дело возбуждено против свердловской фирмы за порчу земли твердыми бытовыми отходами

17 марта 2017, 13:43Здоровье и экология
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