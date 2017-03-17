Уголовное дело возбуждено против свердловской фирмы за порчу земли твердыми бытовыми отходами
17 марта 2017, 13:43Здоровье и экология
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В поселке Красный Вернепышминского ГО с ноября 2012 одна из коммерческих организаций осуществляла хранение твердого бытового мусора. Сотрудники организации вышли за разрешенные пределы и складировали отходы на участке лесного фонда площадью более 6 тыс. кв. м, что повлияло на состояние окружающей среды.
По данному факту СК Верхней Пышмы было возбуждено уголовное дело по статье «порча земли». Решается вопрос о проведении экспертиз, устанавливается круг лиц, причастных к преступлению, опрашиваются свидетели, сообщает СК по Свердловской области.
После завершения расследования материалы передадут в суд.
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