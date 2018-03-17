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Новости Нижнего Тагила

81-летний житель Краснотурьинска заразился ВИЧ-инфекцией

17 марта 2018, 19:35Добавить новость
здоровье,медицина,пенсионеры,Свердловская область,Краснотурьинск,ВИЧ,инфекция
В Краснотурьинске выявили ВИЧ-инфекцию у 81-летнего мужчины. Пенсионер заразился инфекцией от своего секс-партнера.

Как пояснили в одной из поликлиник Краснотурьинска, в 2017 году было выявлено 78 новых ВИЧ-инфицированных. По сравнению с 2016 годом, прирост инфицированных составил 4 человека.

Возраст заболевших в 2017 году колеблется от 15 лет до 81 года, 45% из них – женщины, 55% – мужчины. Среди «подхвативших» ВИЧ-инфекцию оказался 81-летний местный житель. По словам медиков, он заразился инфекцией половым путем от своего секс-партнера, пишет «Вечерний Краснотурьинск».

Кроме того, в 2017 году была выявлена ВИЧ-инфекция у 98-летнего жителя Екатеринбурга. А в пригороде Нижнего Тагила в том же году был обнаружен ВИЧ у подростка младше 17 лет.

 

 
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