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81-летний житель Краснотурьинска заразился ВИЧ-инфекцией
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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81-летний житель Краснотурьинска заразился ВИЧ-инфекцией

17 марта, 19:35Здоровье и экология
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