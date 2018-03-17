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Новости Нижнего Тагила

Первое модульное здание общеврачебной практики возведено в Свердловской области

17 марта 2018, 15:30Добавить новость
больница,город,здоровье,медицина,помощь,Свердловская область,Кушва
В Свердловской области на станции Азиатская под Кушвой возвели модульное задние общеврачебной практики. Это первое в истории региона подобное строение для поселковой медицинской деятельности.

На протяжении 12 лет учреждение располагалось в здании поселковой библиотеки. Строение требовало основательного ремонта.

Новое здание общеврачебной практики спроектировали с учётом специфики работы. В постройке оборудован дневной стационар, кабинеты для медицинских процедур, а также кабинеты для врача и фельдшера, передает «Областная газета».

За лечением будут обращаться потенциальные пациенты в количестве чуть более тысячи человек, четверть из которых – дети. Здание ОВП будет обсуживать не только жителей посёлка на Азиатской, но и близлежащих деревень – Бобровой, Мостовой, Кедровки, а также Верхней Баранчи.

 
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