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Новости Нижнего Тагила

Свердловская семья лечит тяжелобольного сына ежедневными праздниками (ВИДЕО)

17 марта 2018, 14:30Добавить новость
больница,дети,здоровье,помощь,праздник,ребенок,Свердловская область
В семье свердловчан, где воспитывается тяжелобольной Даня, родители каждый день устраивают праздник. Мама верит, что эндорфины помогут справиться ребенку с редким заболеванием.

У 10-летнего Данила выявили редчайшее заболевание – миодистрофию Дюшенна. При этом недуге мышцы человека постепенно атрофируются, а затем вовсе перестают функционировать. Обычно люди с таким диагнозом живут не больше двух десятков лет, однако близкие Дани выяснили, что ребенку может помочь эндорфинотерапия. Выработка гормонов счастья должна происходить ежедневно.

Праздниками занимается отчим Дани: он придумывает интересные образы, чтобы вызывать у ребенка всплеск положительных эмоций.

Медики фиксируют улучшение состояния Дани, хотя до этого некоторые специалисты даже не брались за этот случай. Более того, ребенку разрешили посещать обычную школу.

Сейчас мальчик хочет встать на ноги, пока он вынужден передвигаться на инвалидном кресле. Для исполнения мечты ему нужен тренажер «вертикализатор». На дорогостоящую установку ребенок решил заработать самостоятельно: у него есть свой видеоблог в интернете, передает «НТВ».

 

Видео: «НТВ»

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