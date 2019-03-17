Свердловские вертолёты санавиации трижды за день пришли на помощь пациентам
Сегодня, 10:30Здоровье и экологияФото: vk.com/san.aviacia
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Троих тяжелобольных свердловчан доставили вертолётами санитарной авиации в больницы Нижнего Тагила и Екатеринбурга в течение одного дня. Среди пациентов оказалась несовершеннолетняя девочка.
14 марта вертолёты санитарной авиации трижды совершали вылет за тяжелобольными пациентами. Двух из них доставили в Екатеринбург: 32-летнего мужчину с ожогами 50 % тела и 12-летняя пациентка с окклюзионной гидроцефалией и несостоятельностью шунта.
В Нижний Тагил доставили 69-летнего мужчину с заболеваниями лёгких, сообщает Национальная служба санитарной авиации.
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