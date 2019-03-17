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Свердловские вертолёты санавиации трижды за день пришли на помощь пациентам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Vertolyety

Свердловские вертолёты санавиации трижды за день пришли на помощь пациентам

Сегодня, 10:30Здоровье и экологияФото: vk.com/san.aviacia
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