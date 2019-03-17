Свердловские вертолёты санавиации трижды за день пришли на помощь пациентам

14 марта вертолёты санитарной авиации трижды совершали вылет за тяжелобольными пациентами. Двух из них доставили в Екатеринбург: 32-летнего мужчину с ожогами 50 % тела и 12-летняя пациентка с окклюзионной гидроцефалией и несостоятельностью шунта.