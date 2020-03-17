Для Нижнего Тагила приобретут станцию контроля выбросов за 10 миллионов рублей

Данное мероприятие обусловлено расширением сети станций, располагающейся в 13 городах области, в том числе и в Нижнем Тагиле. Станция предназначена для замеров диоксида серы, оксида углерода, оксидов азота, аммиака, углеводородов и пыли.

Всего сеть насчитывает 15 станций, которые за прошлый год выполнили более 1,5 миллионов измерений загрязняющих веществ. Однако не было зафиксировано ни одного случая недопустимо высокого загрязнения воздуха.

Ранее сообщалось о приобретении Росприроднадзором РФ для Нижнего Тагила передвижного экологического поста, способного проводить анализ концентрации 27 вредных веществ в атмосфере.