Для Нижнего Тагила приобретут станцию контроля выбросов за 10 миллионов рублей
В Нижнем Тагиле будет установлена дополнительная станция мониторинга атмосферы. Для этого, как сообщает «Правда УрФО» со ссылкой на департамент информполитики Свердловской области, выделено 10 миллионов рублей.
Данное мероприятие обусловлено расширением сети станций, располагающейся в 13 городах области, в том числе и в Нижнем Тагиле. Станция предназначена для замеров диоксида серы, оксида углерода, оксидов азота, аммиака, углеводородов и пыли.
Всего сеть насчитывает 15 станций, которые за прошлый год выполнили более 1,5 миллионов измерений загрязняющих веществ. Однако не было зафиксировано ни одного случая недопустимо высокого загрязнения воздуха.
Ранее сообщалось о приобретении Росприроднадзором РФ для Нижнего Тагила передвижного экологического поста, способного проводить анализ концентрации 27 вредных веществ в атмосфере.
Напомним, в рамках национального проекта «Экология» в 12 российских городах, в число которых вошел Нижний Тагил, планируется к 2024 году снизить объем вредных выбросов в атмосферу на 20%.