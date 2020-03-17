Для Нижнего Тагила закупят анализатор пыли в воздухе

Принцип действия анализатора пыли — оптический, основанный на регистрации рассеянного излучения. Аппарат предназначен для использования при температуре от +4 до +50 градусов.

Начальная сумма контракта — 2,6 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 марта.