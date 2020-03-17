Для Нижнего Тагила закупят анализатор пыли в воздухе
Сегодня, 16:17Здоровье и экологияФото: ntagil.org
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Для автоматической станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле приобретут анализатор пыли. Заказчиком является ГКУ Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Принцип действия анализатора пыли — оптический, основанный на регистрации рассеянного излучения. Аппарат предназначен для использования при температуре от +4 до +50 градусов.
Начальная сумма контракта — 2,6 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 марта.
Напомним, в декабре прошлого года TagilCity.ru рассказывало, что Тагиле планируют ввести информационную систему мониторинга качества воздуха. По словам депутата Госдумы Алексея Балыбердина, главной задачей системы является подача объективной информации жителям города. С 1 января в Нижнем Тагиле стартовал эксперимент по квотированию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
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