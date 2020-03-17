Матчи РПЛ, КХЛ и Единой Лиги ВТБ приостановлены из-за эпидемии коронавируса
Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и баскетбольная Единая лига ВТБ приостановили проведение матчей до 10 апреля из-за эпидемии коронавируса. Релизы опубликованы на официальных сайтах лиг.
В релизах отмечается, что при продлении режима ограничений и повышенной готовности в стране, лиги выступят с дополнительными сообщениями. При этом, матчи остановлены не только матчи высших дивизионов, но и молодежные и женские соревнования, а также турниры низших лиг.
16 марта Министерство спорта РФ отменило на территории России все международные соревнования, также было рекомендовано приостановить турниры внутри страны.
Ранее стало известно, что с 18 марта до 1 мая в России будет закрыт въезд для иностранных граждан за исключением отдельных категорий лиц. Приостанавливается и въезд в Шенгенскую зону. Точная дата пока не известна.
В России, по последним данным выявлено более 93 случаев заражения коронавирусом, 10 из которых произошли внутри страны. Первый случай был подтвержден в Екатеринбурге.