Матчи РПЛ, КХЛ и Единой Лиги ВТБ приостановлены из-за эпидемии коронавируса

В релизах отмечается, что при продлении режима ограничений и повышенной готовности в стране, лиги выступят с дополнительными сообщениями. При этом, матчи остановлены не только матчи высших дивизионов, но и молодежные и женские соревнования, а также турниры низших лиг.

16 марта Министерство спорта РФ отменило на территории России все международные соревнования, также было рекомендовано приостановить турниры внутри страны.

Ранее стало известно, что с 18 марта до 1 мая в России будет закрыт въезд для иностранных граждан за исключением отдельных категорий лиц. Приостанавливается и въезд в Шенгенскую зону. Точная дата пока не известна.