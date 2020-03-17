Синоптики обещают свердловчанам сохранение минусовых температур до следующей недели
Сегодня, 11:37Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Похолодание, начавшиеся в Свердловской области на этой неделе, продержится до 24 марта, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на главного синоптика УГМС Галину Шепоренко.
Падение температур связано с прохождением циклонов, а также с преобладанием холодных воздушных потоков. По данным синоптиков, среднесуточные температуры составят -2…-5 градусов. Ночью не исключены морозы до -13 градусов.
Напомним, сегодня из-за ухудшения погодных условий между Нижним Тагилом и Екатеринбургом ограничены пассажироперевозки. А на улицах Нижнего Тагила работают около 16 единиц техники: комбинированно-дорожные машины, четыре трактора, погрузчики и самосвалы.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей