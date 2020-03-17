Синоптики обещают свердловчанам сохранение минусовых температур до следующей недели

Падение температур связано с прохождением циклонов, а также с преобладанием холодных воздушных потоков. По данным синоптиков, среднесуточные температуры составят -2…-5 градусов. Ночью не исключены морозы до -13 градусов.

Напомним, сегодня из-за ухудшения погодных условий между Нижним Тагилом и Екатеринбургом ограничены пассажироперевозки. А на улицах Нижнего Тагила работают около 16 единиц техники: комбинированно-дорожные машины, четыре трактора, погрузчики и самосвалы.