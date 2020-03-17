Студентам ОмГМУ запрещают покидать общежитие под угрозой отчисления
Сегодня, 17:01Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Омском государственном медицинском университете в связи со вспышкой коронавируса с 17 по 29 марта всех студентов перевели на дистанционную форму обучения. При этом тем, кто живет в общежитии руководство вуза запретило покидать его стены, пишет Город55.
Сюжеты: Коронавирус
Приказ о переводе на удаленное обучение в рамках предупреждения распространения коронавируса был опубликован на сайте университета 16 марта.
Текст документа был размещен в соцсетях. Под одной из публикаций проректор по медицинской деятельности и региональному здравоохранению, профессор кафедры факультетской терапии университета Николай Николаев отметил, что коменданты общежитий будут ежедневно контролировать обучающихся. Те, кто самовольно покинул общежитие, будут отчислены.
Отдельное распоряжение по этом поводу, по словам Николаева, будет сегодня, 17 марта.
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