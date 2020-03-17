Студентам ОмГМУ запрещают покидать общежитие под угрозой отчисления

Приказ о переводе на удаленное обучение в рамках предупреждения распространения коронавируса был опубликован на сайте университета 16 марта.

Текст документа был размещен в соцсетях. Под одной из публикаций проректор по медицинской деятельности и региональному здравоохранению, профессор кафедры факультетской терапии университета Николай Николаев отметил, что коменданты общежитий будут ежедневно контролировать обучающихся. Те, кто самовольно покинул общежитие, будут отчислены.