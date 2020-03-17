В Екатеринбурге измеряют температуру всех посетителей мэрии
В связи с возникшей проблемой эпидемии коронавируса в качестве новой профилактической меры у всех входящих в здание мэрии с сегодняшнего дня проверяют температуру. Об этом сообщает ЕТВ со слов пресс-службы мэрии.
Данная процедура проводится для всех и является обязательной. Кроме того, все посетители обрабатывают руки специальным антисептическим гелем.
Также с 17 марта подобная меры была принята в аэропорту Кольцово, железнодорожном вокзале, автовокзалах и метро. Температуру посетителей будут проверять с помощью тепловизоров.
Данное решение было принято 16 марта на заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции.
Напомним, что ранее уже были предприняты повышенные меры по профилактике коронавирусной инфекции. В резиденции губернатора были установлены дозаторы антисептика. Проводятся дополнительная дезинфекция помещения: протираются подоконники, кнопки лифта и т. д. Кроме того, с 13 марта работает бесплатная «Горячая линия» (телефон 112), где можно задать интересующие вопросы, касающиеся проблемы коронавируса.