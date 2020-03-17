В Екатеринбурге измеряют температуру всех посетителей мэрии

Данная процедура проводится для всех и является обязательной. Кроме того, все посетители обрабатывают руки специальным антисептическим гелем.

Также с 17 марта подобная меры была принята в аэропорту Кольцово, железнодорожном вокзале, автовокзалах и метро. Температуру посетителей будут проверять с помощью тепловизоров.

Данное решение было принято 16 марта на заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции.